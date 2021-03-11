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Группа специалистов из НАСА и Университета Тохоку, расположенного в Японии, смогла определить год, когда на нашей планете произойдет апокалипсис.

Все живые существа могут погибнуть не только из-за неожиданного катаклизма или столкновения Земли с огромным астероидом. Это может случиться и по вполне естественным причинам, к примеру, из-за дезоксигенации. Речь идет об испарении всего кислорода под воздействием значительно нагревшейся звезды.

Исследователи воспользовались суперкомпьютером и рассчитали дату данного конца света. Для этого они воспользовались особой программой, которая была запущена свыше 400 000 раз. В результате эксперты выяснили, что жизнь на Земле прекратит существование в 1 000 002 021 году. Однако они надеются, что к тому времени человечество сможет настолько сильно развиться в технологическом плане, что попросту переместиться в другой мир.

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