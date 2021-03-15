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Группа специалистов из НАСА и японского Университета Тохо смогла рассчитать время, когда на Земле умрет все живое.

Оказалось, что наш мир станет непригодным для существования в 1 000 002 021 году. Соответствующий прогноз исследователям удалось сделать после тщательного изучения активности Солнца и температуры планеты. Они отметили, что человечество не сможет ничего сделать, чтобы предотвратить исчезновение всего кислорода в земной атмосфере.

Постаревшая звезда будет выделять гораздо больше радиации и света, который практически выжжет весь кислород на Земле. К тому времени на ней останутся лишь некоторые виды бактерий. Люди смогут спастись от неминуемого апокалипсиса, если переберутся на другую планету.

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