Глубоко подо льдом Антарктиды вполне может быть жизнь, уверены ученые Кембриджского университета. В норвежском издании Forskning они рассказывают подробности о подледных озерах, находящихся на материке.

Подобных озер не так мало, как считалось ранее. Так, между ледяным слоем и материковой частью их может быть не менее 250. Именно в них способны выживать простейшие организмы, к которым чаще всего относятся бактерии.

Ученые рассказали, что подтверждение этой информации в их распоряжении уже имеется. Ранее, в ходе исследования в озере Мерсер, было обнаружено множество видов бактерий, обитающих на глубине около 1000 метров.

По словам ученых, точную информацию о наличии живых организмов в антарктических подледных озерах они смогут получить совсем скоро. В настоящий момент готовится бурение канала к водоему Lake CECs, из которого эксперты возьмут пробы воды и раскроют тайны существования жизни подо льдами.