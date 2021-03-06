Группе новозеландских и бельгийских специалистов удалось найти сразу 3 новых типа глубоководных акул, способных светиться в темноте, возле берегов Новой Зеландии.

Ранее неизвестные науке морские хищники были пойманы рыболовами неподалеку от возвышенности Чатем в январе прошлого года. Речь идет о двух этмоптерусах lucifer и granulosus, а также одной китефиновой акуле, получившей название Dalatias licha. Последняя представляет для исследователей наибольший интерес.

Дело в том, что она является наиболее крупным морским созданием, имеющим биолюминесценцию. Она обитает на глубине около 300 метров и питается мелкими акулами, а также ракообразными и рыбой. В настоящее время ученые пытаются понять, почему эта черная акула светится. Они предполагают, что из-за своей медлительности она использует свечение, чтобы замаскироваться или осветить океанское дно.