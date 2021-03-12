Турецкие ВМС получат плавучий носитель ударных беспилотных аппаратов, который создадут на базе нового УДК «Анадолу». Строительство этого корабля началось в Турции еще в 2018 году, поэтому в скором времени уже ожидается завершение работ.

Изначально «Анадолу» должен был представлять собой своеобразную уменьшенную версию авианосца. Анкара намеревалась приобрести у Соединенных Штатов палубные истребители F-35 с возможностью вертикальной посадки. Однако этот план провалился, так как Вашингтон исключил Турцию из своей программы из-за покупки российских С-400.

Именно поэтому Анкара задумалась над тем, как изменить предназначение боевого корабля. И нашла довольно простое и эффективное решение. Теперь вместо истребителей на УДК будут использоваться беспилотные аппараты Bayraktar TB3. От своих прославившихся в Нагорном Карабахе предшественников эти БПЛА отличаются более надежным шасси, а также увеличенной длиной.

На палубе «Анадолу», по словам экспертов, можно разместить до 50 беспилотных аппаратов. Причем десять из них смогут взлетать и выполнять боевые задачи одновременно. Сам корабль будет немного изменен таким образом, чтобы обеспечить нормальный взлет и посадку БПЛА.