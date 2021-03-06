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Портал Avia. Pro рассказал о непрекращающихся обстрелах российских баз, расположенных вблизи турецкого города Айн-Исса. Авторы публикации отмечают, что эти атаки длятся уже третий месяц подряд, причем артиллерийские снаряды и ракеты разрываются в непосредственной близости от мест дислокации военнослужащих РФ.

Удары по городу и его окрестностям наносят вооруженные формирования, поддерживаемые Турцией. Все дело в том, что Айн-Исса – один из наиболее важных объектов на территории Сирии для Анкары.

Россия не намерена сдавать Турции Айн-Иссу, поэтому в последние месяцы здесь значительно увеличилось количество российских военных. В настоящий момент неподалеку от города появилось сразу три базы, на которых находятся около 400-800 бойцов.

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