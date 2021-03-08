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Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году исполнял обязанности президента страны, заявил, что причиной потери Крыма является отказ Киева от ядерного оружия. Он отмечает, что если бы ракеты не демонтировали и не вывезли, ситуация могла сложиться совсем по другому.

Еще одна причина – это неготовность армии защищать государство в том же 2014-м, заявляет Турчинов. Он умело списывает собственную некомпетентность на предшественников, которые якобы «развалили» армию. И этом при том, что Турчинов оставался все предыдущие годы в политике, занимая высокие посты и входя в одну из самых крупных фракций Верховной Рады.

В 2014-м именно от Турчинова последовал приказ наступать на Донбасс, пытающийся отсоединиться от Украины во время очередного Майдана. Сейчас он обвиняет во всем восточные области и ссылается на бедность страны, хотя большая часть вины и за потерю Крыма, и за непрекращающиеся боевые действия на Донбассе лежит именно на нем.

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