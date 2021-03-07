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Представители госкорпорации «Ростех» рассказали о беспрецедентном повышении точности стрельбы российских гаубиц. В результате испытаний она составила 96 процентов, что является лучшим результатом в мире.

Для повышения точности были использованы лучшие разработки компаний, которые входят в структуру «Ростеха», Так, холдинг «Высокоточные комплексы» создал управляемые снаряды с головками самонаведения «Китолов-2», «Грань» и «Краснополь», способные эффективно поражать даже движущиеся цели. Также отличился ВНИИ «Сигнал», который разработал уникальное оборудование для управления огнем в автоматическом режиме.

Рекорд по точности до сих пор оставался за американскими снарядами M982 Excalibur, у которых этот показатель составил 92 процента. Однако даже спутниковые системы коррекции огня, которые применяются для наведения этих боеприпасов, не позволяют им точно поражать движущиеся цели из-за отсутствия головок самонаведения.

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