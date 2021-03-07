Российский истребитель 5 поколения Су-57 однозначно превосходит американский F-35, заявил автор издания The National Interest Марк Эпископос. Такой вывод он сделал после анализа характеристик обоих боевых самолетов, проведенного экспертами китайского портала Sina.

По словам Эпископоса, давно было известно о том, что Су-57 выигрывает у F-35 по мощности двигателя, маневренности и скорости. Однако специалист предполагал, что у американского истребителя все же есть свои козыри – инновационная бортовая электроника, из-за которой самолет называют летающим компьютером, совершенная система РЭБ.

В обзоре от китайских авторов говорится, что на Су-57 конструкторы установили новейшую радиофотонную РЛС, которая способна выявлять цели на дистанции до 500 км. При этом она не поддается воздействию средств радиоэлектронной борьбы. На основании этой информации Эпископос заявил, что главный козырь F-35 оказался тоже бит, так как с подобным радаром, мощные системы радиоподавления американского самолета окажутся не у дел.