Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский истребитель 5 поколения Су-57 однозначно превосходит американский F-35, заявил автор издания The National Interest Марк Эпископос. Такой вывод он сделал после анализа характеристик обоих боевых самолетов, проведенного экспертами китайского портала Sina.

По словам Эпископоса, давно было известно о том, что Су-57 выигрывает у F-35 по мощности двигателя, маневренности и скорости. Однако специалист предполагал, что у американского истребителя все же есть свои козыри – инновационная бортовая электроника, из-за которой самолет называют летающим компьютером, совершенная система РЭБ.

В обзоре от китайских авторов говорится, что на Су-57 конструкторы установили новейшую радиофотонную РЛС, которая способна выявлять цели на дистанции до 500 км. При этом она не поддается воздействию средств радиоэлектронной борьбы. На основании этой информации Эпископос заявил, что главный козырь F-35 оказался тоже бит, так как с подобным радаром, мощные системы радиоподавления американского самолета окажутся не у дел.

Вам может понравиться

В рыбинском СИЗО семеро сотрудников ФСИН избили подследственного

В рыбинском СИЗО №2 “Софийка” семь сотрудников ФСИН избили подследственного за отказ ввести в организм металлоискатель. При этом сообщается, что вина мужчины в мошенничестве, в котором его подозревают, даже еще

The National Interest: В первые часы войны между США и Россией погибнет 90 миллионов человек

Ученые Принстонского университета создали компьютерную модель вооруженного столкновения между Соединенными Штатами и Россией и подсчитали возможное количество жертв. Выяснилось, что если обе стороны конфликта задействуют ядерное оружие, то уже в

Жириновский перед 8 марта призвал запретить ввоз цветов из-за рубежа

Заграничные цветы, которые крупными партиями ввозятся в Россию, провоцируют новые вирусные инфекции и могут стать причиной новой пандемии, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он рассказал, что к 8 марта все
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 марта – небольшой снег, до -6 °C | город Мытищи: погода, 7 марта – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 марта – ясно, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 марта – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 7 марта – ясно, до -0 °C | Подольск: погода, 7 марта – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 7 марта – небольшая облачность, до 0 °C |