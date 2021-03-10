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К линии фронта на Донбассе движутся эшелоны с бронетехникой со всех уголков Украины. Так, бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что 9 марта один из таких составов проследовал со стороны Харькова.

На платформах эшелона очевидцы заметили большое количество бронетранспортеров и танков. Вполне вероятно, что эта техника в скором времени будет задействована в наступлении на самопровозглашенные республики Донбасса.

Стрелков также попытался предугадать, откуда именно начнется наступательная операция. По его словам, украинские ВСУ не будут изобретать ничего нового и вновь попытаются разгромить ополчение на севере региона, со стороны Дебальцево. Именно так они действовали 7 лет назад.

Экс-министр ДНР заявил также, что главной задачей ВСУ является захват Донецка. Если она будет выполнена, то защитники непризнанных республик будут вынуждены сдать подконтрольные им территории.

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