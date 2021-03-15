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На прошедшем в понедельник заседании Европарламента генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что не видит прямой угрозы для НАТО со стороны Москвы или Пекина. В доказательство этого он привел тот факт, что альянс все еще продолжает свое существование.

Он также заявил, что если одна из упомянутых стран все же решится на наступательные действия, противостоять ей будут все страны блока без единого исключения. Именно в таком единстве Столтенберг видит главную причину того, что НАТО сохраняет мир на всей планете на протяжении семи десятилетий.

Ранее Столтенберг отмечал, что Североатлантический блок тесно сотрудничает с Россией в арктическом регионе. Однако ситуация там с каждым годом становится все более напряженной, что вынуждает НАТО усиливать военное присутствие в северных широтах.

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