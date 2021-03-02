Соединенные Штаты объявили конкурс для оборонных предприятий, способных с нуля разработать проекты новых сердечников, применяемых в теплообменниках бомбардировщиков B-2 Spirit, а также других важных комплектующих.

Военный эксперт издания The Drive Томас Ньюдик пишет, что причиной начатой Пентагоном программы реверс-инжиниринга вполне может быть утрата технологий, используемых в производстве деталей для B-2 Spirit. По его словам, есть два варианта – отсутствие в распоряжении конструкторов оригинальных схем для комплектующих или утрата тех производственных процессов, которые применялись в их изготовлении ранее.

Эксперт допускает, что важная документация по самолету была уничтожена вполне сознательно. В то время, когда он создавался, конструкторы соблюдали строгую секретность, поэтому могли избавиться от любых схем, которые могли попасть в руки потенциального противника.

Другая версия – это передача технологий небольшим компаниям, которые выступали в роли подрядчика. Аналитик уверен, что ни в том, ни в другом случае найти документацию уже не удастся.