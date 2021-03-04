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Ради стратегической стабильности Соединенные Штаты готовы обсудить с Китаем и Россией все вопросы относительно новых военных технологий и видов вооружения. Об этом говорится в разработанных Белым домом переходных пунктах Стратегии безопасности США.

В данном документе выражается готовность Вашингтона выполнить необходимые шаги по сокращению вооружений для обеспечения стабильной ситуации в мире. Также он дает гарантию, что Соединенные Штаты будут использовать стратегическое оружие исключительно в целях сдерживания, чтобы обеспечить безопасность страны.

Главными угрозами для США в документе называются Россия и Китай. Первая – по той причине, что стремится расширить свое глобальное влияние и мешает превосходству Соединенных Штатов. Второй – за способность составить конкуренцию в технологической и экономической сферах, а также за военную и политическую мощь.

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