Возможности России и Китая в космосе представляют собой «угрозу сегодняшнего дня» для Соединенных Штатов, уверен командующий американскими Космическими силами Джон Реймонд. Он заявляет, что РФ и КНР способны помещать США использовать спутниковые технологии.

Опасения у генерал-майора Реймонда вызывают лазерные системы, которые уже имеются на вооружении и Китая, и России. Они обладают несколькими уровнями мощности и могут успешно бороться со спутниками, размещаемыми Соединенными Штатами на орбите.

Кроме того, пугают США и российские искусственные спутники. Один из них генерал сравнил с матрешкой, так как он способен выполнять сразу несколько как гражданских, так и военных функций. По словам Реймонда, Россия создала его, чтобы уничтожать американские аналоги прямо в космическом пространстве.