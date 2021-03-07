Летом 2021 года в США начнутся полномасштабные испытания лазерного оружия, предназначенного для установки на истребители. Оно разработано в рамках программы SHIELD специально для защиты боевых самолетов от атак потенциального противника.

Эксперты поясняют, что лазерный луч движется быстрее любой ракеты, поэтому ему не страшны даже новейшие гиперзвуковые боеприпасы. Помимо этого, оперативность использования лазера существенно повышает эффективность оборонительных и атакующих действий.

Так, для запуска противоракет их необходимо сперва навести на цель, а затем произвести запуск. Это приводит к серьезным потерям времени, из-за которых выпущенные противником боеприпасов могут уже поразить самолет. С лазерным оружием ситуация совсем другая. Фактически, уже наведение на цель является аналогом выстрела ракетой, поэтому в задачи оператора входит лишь фиксация мишени.

В отличие от противоракет лазерные лучи не уничтожают боеприпасы, однако они выжигают электронику и повреждают таким образом, что ракеты падают сами по себе.

Российский эксперт Владимир Попов рассказал, что лазерное оружие при всей своей эффективности имеет существенные минусы. Так, установка, способная уничтожить ракету или самолет, получится огромной, так как помимо самого вооружения к нему потребуется добавить еще и источник энергии. Поэтому американцам придется либо увеличивать самолеты раза эдак в три-четыре, либо отказаться от идеи оснащать их боевыми лазерами.