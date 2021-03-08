У всего во Вселенной имеется срок годности. В том числе, и у планеты Земля. Ранее ученые считали, что он составляет примерно 5 миллиардов лет, однако последние исследования принесли не такие утешительные результаты. Эксперты предлагают человечеству поторопиться с поиском новых планет для жизни, так как всего через 1 миллиард лет оно может полностью погибнуть.

Причиной истечения срока годности планеты станет полное исчезновение кислорода. С помощью специально созданной компьютерной модели ученые рассчитали, что через миллиард лет его содержание в воздухе составит не более 1 процента.

Уничтожит так необходимый для дыхания человека газ небесное светило. Солнце со временем будет светить все ярче, из-за чего в атмосфере планеты начнется распад углекислоты. Именно из-за этого сперва погибнут растения, а затем исчезнет и такое явление, как фотосинтез. Благодаря которому выделяется кислород. Без него все живые существа на планете погибнут.