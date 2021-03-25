Специалисты из Германии разработали бумагу, у которой можно контролировать жёсткость.

Как сообщается, в основе нового материала лежат нанофибриллы целлюлозы, которые получают из стенок клеток древесины. При этом размер частиц этого материала намного меньше, чем у самой обычной целлюлозы, используемой для создания плотной бумаги.

Для того, чтобы бумага меняла свою жесткость, необходимо воздействовать на неё импульсами электрического тока. В этом случае происходит нагревание бумаги и разрушение связей между волокнами. В итоге бумага становится мягче. Если же убрать импульсы, то связи восстанавливаются и бумага вновь становится жесткой.

В дальнейшем специалисты хотя сделать возможность накапливания электрического заряда в бумаге. В этом случае полученный материал сможет даже противостоять ударам.