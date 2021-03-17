Специалисты Гонконгского университета науки и технологии выяснили влияние микробной молекулы на кариес.

Речь идёт о молекуле Streptococcus mutans. Она обитает в ротовой полости человека и является его основным и естественным обитателем. Как было выяснено, данная молекула обладает сильной способностью создавать биоплёнки и производить органические кислоты.

По словам учёных, вся увлажнённая поверхность имеет покрытие в виде аналогичных биоплёнок, которая состоит из микробных клеток. Согласно данным, полученным в более ранних исследованиях, более 80% бактериальных инфекций у человека происходят из-за того, что биоплёнка была каким-либо образом повреждена.

В итоге, Streptococcus mutans, как заявили учёные, приводит к образованию зубного налёта, а в дальнейшем и к развитию кариеса.