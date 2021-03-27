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Специалисты из американского штата Массачусетс создали «умный» тактильный текстиль.

Текстиль, как сообщают учёные, состоит из тканых материалов и пьезорезисторных волокон, которые реагируют на давление и позволяют удерживать трёхмерные формы. Одежда, созданная из такого материала, сможет «замечать» даже самые незначительные изменения в организме человека, а также физическую активность.

Кроме того, в «умной» одежде задействована нейронная сеть. С её помощью происходит составление выводов о положении тела человека. Система способна фиксировать разные точки данных и даже распознавать, какой именно активностью занимается человек. Большого количества датчиков при это не требуется.

Прототип перчаток, созданных из «умного» материала, определил, к чему прикасался человек. «Умные» носки смогли понять, когда человек приседал или ставился на цыпочки. Также были созданы и другие «умные» элементы одежды.

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