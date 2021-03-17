Совсем скоро люди смогут использовать смартфоны для общения не только с людьми, но и с растениями. Для этой цели ученые из технологического университета Наньян создали проводник, который способен посылать и принимать от растений электрические сигналы.

По словам ученых, эти импульсы могут выступать в качестве языка для общений – через них растение способно рассказать об окружающей среде и описать собственное состояние.

Исследования проводились с растением-хищником Венерина мухоловка, которое ловит присевших передохнуть насекомых. Оно способно таким же образом поймать кусок проводника, через который можно посылать и принимать электрические сигналы.

Ученые наклеили абсолютно безопасный электрод на одну из ловушек растения и отправили на него через смартфон электрический импульс. Сразу же после этого ловушка закрылась. После этого специалисты использовали роботизированную руку, к которой прикрепили Венерину мухоловку. Затем с помощью того же смартфона они подали растению команду схватить электрический провод толщиной 0,5 мм и добились желаемого результата.