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Специалисты Университета Суррея разработали новый тест на коронавирусную инфекцию, который позволит существенно упростить диагностику этого заболевания. Наличие патогена в организме будут определять по мазку кожи.

Чтобы проверить такую возможность, ученые провели исследование. Они взяли мазки у 67 человек, собрали образцы кожного сала и измерили уровень липидов. Этот анализ позволил выявить 30 случаев заражения коронавирусом.

Ученые отмечают, что неинвазивный тест делается гораздо быстрее всех нынешних исследований, а также существенно упрощает задачу медиками. Помимо этого, образцы кожного сала можно легко перевозить для проведения исследований в лабораторных условиях.

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