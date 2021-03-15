Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В социальной сети TikTok совсем скоро можно будет получать информацию об интересующих пользователя фильмах и сериалах. Для этой цели в приложении появится новый раздел под названием «Кинопрофиль».

В нем планируется размещать наиболее полные сведения о каждом партнерском проекте. Причем это будет не только текстовое описание, но и видеоконтент. Также из раздела можно будет посетить странички создателей фильмов и сериалов.

По словам представителей TikTok, такой подход позволит более эффективно продвигать кинопродукцию. Так, пользователи Сети смогут не только оценивать сериалы и фильмы, но и организовывать челленджи в их поддержку.

Известно, что российский канал ТНТ уже является партнером социальной сети в разделе «Кинопрофиль».

Вам может понравиться

Украинские “военные эксперты” обнаружили в Азовском море 8 российских подлодок

Украинские СМИ и отдельные «военные эксперты» усиленными темпами нагнетают слухи о скорой «российской агрессии». Некоторые из них доходят до полного абсурда, сообщает издание Monavista. Так, в социальной сети Facebook на

NI рассказал о новых возможностях танка Т-90М “Прорыв”

Российский танк Т-90м «Прорыв» ни в чем не уступает, а в отдельных аспектах и превосходит американскую бронетехнику, уверены авторы публикации в издании The National Interest. Они перечислили все современные технологии,

Американские военные стреляли по мирному населению Сирии из пулеметов

Военнослужащие США в Сирии вступили в вооруженный конфликт с местным населением в провинции Хасеке. Они также увезли несколько человек, протестовавших против появления представителей американской армии в Западной Нашве, сообщает портал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 марта – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 марта – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 марта – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 15 марта – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 15 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 15 марта – ясно, до 5 °C |