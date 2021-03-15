В социальной сети TikTok совсем скоро можно будет получать информацию об интересующих пользователя фильмах и сериалах. Для этой цели в приложении появится новый раздел под названием «Кинопрофиль».

В нем планируется размещать наиболее полные сведения о каждом партнерском проекте. Причем это будет не только текстовое описание, но и видеоконтент. Также из раздела можно будет посетить странички создателей фильмов и сериалов.

По словам представителей TikTok, такой подход позволит более эффективно продвигать кинопродукцию. Так, пользователи Сети смогут не только оценивать сериалы и фильмы, но и организовывать челленджи в их поддержку.

Известно, что российский канал ТНТ уже является партнером социальной сети в разделе «Кинопрофиль».