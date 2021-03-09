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Запад выражает недовольство тем фактом, что Россия приняла решение строить вертолетоносцы, пишет китайское издание Sohu. Авторы отмечают, что возмущение натовских экспертов возмущают характеристики будущих УДК, которые превратят эти корабли в весьма опасное оружие.

В распоряжении России сегодня имеется всего один авианосец, который находится в ремонте. РФ, по словам специалистов, никогда не уделяла внимание строительству кораблей авианосных групп, так как делала ставку на незаметные и эффективные подводные лодки. Однако сейчас она изменила свою позицию.

Вертолетоносцы проекта 23900, строительство которых уже идет полным ходом, несколько уступают авианосцам по габаритам и водоизмещению, однако возможности этих кораблей значительно шире. При этом их строительство обойдется гораздо дешевле. По характеристикам, как уже сообщалось ранее, они превзойдут французские «Мистрали», которые РФ приобрела у Парижа, но так и не получила из-за событий 2014 года.

США и их союзники по НАТО предполагали, что потеря производственных мощностей Украины, а также блокировка доступа России к западным технологиям не даст ей возможности строить новые большие корабли. Поэтому к закладке вертолетоносцев они длительное время относились скептически. Однако РФ все же изыскала возможности для строительства, что ввергло американцев в шок.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», заявляют, что возведение УДК даст РФ необходимый опыт. С которым она будет успешно создавать все новые и новые боевые корабли.

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