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Появление в Румынии американских систем залпового огня M142 HIMARS, которые Соединенные Штаты уже направили на Крымский полуостров, не останется без ответа России. Она уже начала предпринимать активные меры, которые несколько ошарашили Пентагон.

Одной из контрмер на попытку Соединенных Штатов захватить превосходство в Черном море стали учения ракетного эсминца «Маршал Устинов» у норвежских берегов. Как раз там, где США разместили свои бомбардировщики B-1B. Пуск ракет по условному противнику всего в нескольких километрах от Варангер-фьорда стал своеобразным «приветом Вашингтону» от российского ВМФ.

В публикации китайского издания Sohu, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», говорится о том, что размещение американских СЗО в Румынии, в непосредственной близости от российских границ – это наглая провокация. Однако у РФ есть еще и силы и средства для того, чтобы жестко отвечать на подобные выходки.

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