Япония, которая уже заявляет о возможности блокировки доступа России к Южным Курилам, может также предпринять попытку захватить острова силой. Однако в этом случае ее ждут серьезные неприятности, обещают авторы китайского издания Sohu.

Они пишут о том, что в настоящее время именно Курилы обеспечивают стратегическую безопасность РФ в Дальневосточном регионе. Поэтому даже в случае попытки силового их захвата Россия вряд ли отдаст эти территории Японии. Но можно точно утверждать, что Токио получить серьезный отпор на подобное нападение.

Все дело в том, что Москва давно подстраховалась на случай силового сценария со стороны Японии. На Курильских островах сейчас дислоцируется артиллерия и авиация РФ, готовая отразить любую атаку. Кроме того, специально для противодействия десантным операциям потенциального противника Россия установила на Курилах береговые комплексы «Бал» и Бастион», из-за которых не один корабль не сможет подойти близко к границам без соответствующего на то разрешения.

Авторы публикации, которую перевел портал «ПолитРоссия», сообщают, что Южные Курилы надежно защищены от атак с воздуха и моря, поэтому Токио нужно хорошо подумать прежде, чем запускать силовой сценарий.