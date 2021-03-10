Сирийская обсерватория прав человека (SOHR) сообщила о ракетном ударе по протурецким силам на севере арабского государства, нанесенном российскими военными. По информации, имеющейся в распоряжении этой организации, прямо с авиабазы «Хмеймим», принадлежащей РФ было выпущено три ракеты из комплексов «Искандер» и «Точка-У».

Портал Avia. Pro, который опубликовал информацию от SOHR, сообщает, что официального подтверждения ракетного удара от российского военного ведомства пока не поступало. Однако эксперты предполагают, что данные достоверны. Все дело в том, что атаку на нефтехранилища подтвердили турецкие издания.

Так, журналисты заявили, что удар наносился по складам, расположенным в непосредственной близости от города Джараблус. При этом ракета, которая по своей мощи как раз отвечает российским ОТРК «Искандер», прилетела с того направления, где находится авиабаза.