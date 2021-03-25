В Москве больше пожилых людей стали болеть коронавирусной инфекцией, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркивает, что в остальном ситуация с Covid пока остается стабильной.

Мэр отметил, что большинство пожилых жителей Москвы не имеет противопоказаний к вакцине от коронавируса, поэтому если бы они прошли иммунизацию, то ситуация могла существенно улучшится.

«Сегодня ситуация действительно стабильная. Доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», – заявил столичный мэр.

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 1787 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии количество инфицированных перевалило за 1 миллион. По России заразилось около 4,5 млн, причем 96,6 тысяч пациентов скончались от Covid-19. Столица и Московская область удерживают первые два места в стране по количеству заражений.