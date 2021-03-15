Во время прогулок по Грозному главу Чечни Рамзана Кадырова охраняет полк ППС. Если же он намеревается отправиться в горные районы республики, то берет с собой не менее двух тысяч человек для охраны.

Подробности системы охраны раскрыл бывший сотрудник ППС Сулейман Гезмахмаев. Он поведал, что если Кадыров собрался прогуляться по проспекту Путина или по другим оживленным улицам Грозного, то охрана располагается через каждые 50 метров. При этом сотрудники ППС занимают квартиры жилых домов, отправляя их владельцев немного побродить по улице или спрятаться в другом помещении.

В горные области Чечни, помимо ППС, с Кадыровым едут также сотрудники МВД и спецотряда «Терек». Гезмахмаев заявил, что неоднократно участвовал в подобных операциях.

Напомним, что в начале года Кадыров заявлял, что боевики покинули Чечню, которая теперь полностью свободна от них. По словам главы республики, некоторые из них отправились на Ближний Восток в надежде вернуться позже. Однако стоит им пересечь границу, как силовики быстро с ними разберутся.