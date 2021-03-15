Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время прогулок по Грозному главу Чечни Рамзана Кадырова охраняет полк ППС. Если же он намеревается отправиться в горные районы республики, то берет с собой не менее двух тысяч человек для охраны.

Подробности системы охраны раскрыл бывший сотрудник ППС Сулейман Гезмахмаев. Он поведал, что если Кадыров собрался прогуляться по проспекту Путина или по другим оживленным улицам Грозного, то охрана располагается через каждые 50 метров. При этом сотрудники ППС занимают квартиры жилых домов, отправляя их владельцев немного побродить по улице или спрятаться в другом помещении.

В горные области Чечни, помимо ППС, с Кадыровым едут также сотрудники МВД и спецотряда «Терек». Гезмахмаев заявил, что неоднократно участвовал в подобных операциях.

Напомним, что в начале года Кадыров заявлял, что боевики покинули Чечню, которая теперь полностью свободна от них. По словам главы республики, некоторые из них отправились на Ближний Восток в надежде вернуться позже. Однако стоит им пересечь границу, как силовики быстро с ними разберутся.

Вам может понравиться

Возле российских городов-миллионников снова подорожали земельные участки

Вблизи всех российских городов-миллионников наблюдается стремительный рост цен на земельные участки, сообщает портал «Мир квартир». По представленной ним информации можно легко увидеть, в каких регионах наделы пользуются наибольшим спросом. Так,

Стрелков рассказал об усиленной подготовке Киевом наступления на Донбасс

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков считает, что стягиванием техники к линии разграничения украинское руководство отвлекает внимание граждан страны от насущных проблем и пытается поднять свой резко опустившийся в последнее время

NI рассказал о новых возможностях танка Т-90М “Прорыв”

Российский танк Т-90м «Прорыв» ни в чем не уступает, а в отдельных аспектах и превосходит американскую бронетехнику, уверены авторы публикации в издании The National Interest. Они перечислили все современные технологии,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 марта – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 марта – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 марта – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 15 марта – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 15 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 15 марта – ясно, до 5 °C |