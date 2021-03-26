Китайская компания Xiaomi планирует использовать в своих смартфонах Mi 11 Ultra аккумулятор нового поколения.

Согласно имеющейся информации, новая батарея будет более тонкой. Это, как предполагается, позволит компании изменить форму смартфонов и выпускать их также более тонкими. Аккумулятор будет поддерживать более высокую скорость зарядки, что также должны оценить пользователи.

По словам представителей компании, они использовали в новых аккумуляторах технологии, которые применяются в аккумуляторах электромобилей. Также утверждается, что Xiaomi совершила этот шаг первой.

Более подробная информация ожидается после того, как устройство будет выпущено. Презентация запланирована на 29 марта.