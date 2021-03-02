Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайский гаджет Realme GT 5G окажется наиболее дешевым флагманом, оборудованным мощным чипсетом Snapdragon 888.

Отмечается, что купить базовую комплектацию нового смартфона можно будет всего за 465 долларов (примерно 34 тысячи рублей). На данный момент времени он смог собрать более 1 000 000 предварительных заказов. К его особенностям также относят 6,8-дюймовый безрамочный дисплей, разрешение которого составляет 3200х1400 точек, а частота обновления равна 160 Герцам.

Новинка поддерживает быструю зарядку без использования проводов и имеет аккумулятор емкостью 5 000 мА*ч. Высокую производительность этому устройству также обеспечивают 12 гигабайт ОЗУ типа LPDDR5.

Вам может понравиться

Майнеры взломали PlayStation 5 для добычи криптовалют

Китайские народные умельцы сделали практически невозможное – взломали игровую консоль Sony PlayStation 5 и обошли ограничение, которое не дает пользователям возможности добывать криптовалюты. Сообщается, что несмотря на многочисленные попытки, ранее

iPhone XR на российской рынке стал дешевле на 25 тысяч рублей

Изучая российский рынок смартфонов, эксперты Hi-Tech Mail.ru обнаружили резкое снижение цен на девайс iPhone XR. Они отмечают, что с момента своего появления в продаже аппарат подешевел на целых 40 процентов.

iPhone 13 Pro и Pro Max получат рекордный 1Тб встроенной памяти

Объем встроенной памяти в новейших смартфонах iPhone 13 достигнет 1 Тб, рассказало издание Wedbush, ссылаясь на инсайдерскую информацию. Уточняется, что речь идет о «старших» модификациях Pro и Pro Max. Прогнозы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 марта – небольшая облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 2 марта – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 марта – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 марта – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 2 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C | Подольск: погода, 2 марта – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 2 марта – облачно с прояснениями, до 5 °C |