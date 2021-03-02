Китайский гаджет Realme GT 5G окажется наиболее дешевым флагманом, оборудованным мощным чипсетом Snapdragon 888.

Отмечается, что купить базовую комплектацию нового смартфона можно будет всего за 465 долларов (примерно 34 тысячи рублей). На данный момент времени он смог собрать более 1 000 000 предварительных заказов. К его особенностям также относят 6,8-дюймовый безрамочный дисплей, разрешение которого составляет 3200х1400 точек, а частота обновления равна 160 Герцам.

Новинка поддерживает быструю зарядку без использования проводов и имеет аккумулятор емкостью 5 000 мА*ч. Высокую производительность этому устройству также обеспечивают 12 гигабайт ОЗУ типа LPDDR5.