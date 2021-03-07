Для получения услуг симферопольского МРЭО необходимо сперва получить талончик, однако сделать это очень сложно, сообщают местные жители. Они жалуются на то, что в очереди за талонами регулярно вспыхивают потасовки и возникает сильная давка.

По словам пользователей социальных сетей, на 30 человек выдают не более 8 талонов, поэтому отвоевать их – это настоящее искусство. Необходимо занимать очередь еще в 3 часа ночи, но и это не гарантирует попадания на прием в МРЭО. При этом людям приходится толпиться на улице в любую погоду, так как в помещении нет специального места для ожидания.

Некоторые пользователи уверены, что такая ситуация создана специально. Она открывает возможности для обхода очереди. По мнению местных жителей, достаточно дать взятку и получить заветный талончик в любое удобное время.