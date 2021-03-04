Мониторинговый сервис PlaneRadar опубликовал в своем Твиттер-аккаунте сообщение о том, что в среду днем в непосредственной близости от Калининградской области был замечен шведский самолет-разведчик. Предполагается, что он выяснял обстановку на морских границах региона.

Обнаруженный сервисом самолет – это Gulfstream GIV SP, который предназначен для ведения радиоэлектронной разведки. Воздушная машина поднялась в небо с аэродрома в Линчёпинге и в течение длительного времени кружила над водами Балтийского моря. Во время этого полета самолет несколько раз оказывался довольно близко к побережью Калининградской области, что видно по показаниям радара.

Данный регион России давно привлекает интерес Североатлантического альянса. Так. В позапрошлом году рядом с сухопутными и морскими границами было зафиксировано более восьмисот случае появления разведывательных самолетов НАТО. Также в 2020-м радары обнаружили в небе неподалеку от российских рубежей сразу два американских разведчика Beechcraft.