читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мониторинговый сервис PlaneRadar опубликовал в своем Твиттер-аккаунте сообщение о том, что в среду днем в непосредственной близости от Калининградской области был замечен шведский самолет-разведчик. Предполагается, что он выяснял обстановку на морских границах региона.

Обнаруженный сервисом самолет – это Gulfstream GIV SP, который предназначен для ведения радиоэлектронной разведки. Воздушная машина поднялась в небо с аэродрома в Линчёпинге и в течение длительного времени кружила над водами Балтийского моря. Во время этого полета самолет несколько раз оказывался довольно близко к побережью Калининградской области, что видно по показаниям радара.

Данный регион России давно привлекает интерес Североатлантического альянса. Так. В позапрошлом году рядом с сухопутными и морскими границами было зафиксировано более восьмисот случае появления разведывательных самолетов НАТО. Также в 2020-м радары обнаружили в небе неподалеку от российских рубежей сразу два американских разведчика Beechcraft.

Вам может понравиться

В Воронежской области мать убила новорожденного сына и закопала его рядом с домом

Жительница пгт Каменка, что в Воронежской области, предстанет перед судом за убийство собственного младенца. Она уже признала свою вину и может оказаться в тюрьме на срок до 5 лет. В

В Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвалось 9 бойцов ВСУ

Сразу девять военнослужащих ВСУ подорвались на неидентифицированном взрывном устройстве в зоне проведения Операции объединенных сил. Подробности об этом рассказали представители пресс-службы оперативно-тактической группировки «Восток». Сообщается, что инцидент произошел неподалеку от

Британский корабль “Mercey» пошел на перехват российской подлодки, оснащенной «Калибрами»

Британский патрульный корабль «Mercey» пытался преследовать российскую подводную лодку «Ростов-на-Дону», вооруженную крылатыми ракетами «Калибр». Подробности об этой операции рассказали сами британские военные. Так, командир сторожевого корабля отметил, что на него
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 марта – небольшая облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 4 марта – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 марта – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 марта – снег, до 1 °C | Королев: погода, 4 марта – ясно, до -3 °C | Подольск: погода, 4 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 4 марта – переменная облачность, до -1 °C |