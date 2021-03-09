Исследование шведских ученых показало, что российский препарат «Спутник V» по эффективности превосходит все разработанные на данный момент вакцины. Проводимые ними испытания были построены на том, что разные лекарства по разному проникают в человеческие клетки.

По словам специалистов, ранее предполагалось, что для этой цели вакцины используют хорошо известный белок S, который и применяется в роли своеобразного «ключа». Однако в ходе экспериментов ученым не удалось внедрить препараты в клетки именно этим способом. Поэтому они взялись за изучение гексонного белка. С ним все оказалось гораздо проще, так как вакцина легко попала в нужную клетку, не создавая проблем.

Именно поэтому ученые назвали наиболее эффективными препаратами те, в которых в качестве «ключа» применяется гексонный белок. Таких оказалось всего два – «Спутник V» и Johnson & Johnson. Но российская вакцина все же одержала верх благодаря более высокой эффективности защиты от заражения коронавирусом.