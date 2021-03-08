читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе вакцинации в украинских ВС на Донбассе сержант медслужбы умерла практически сразу после инъекции препарата CoviShield, сообщает представитель пресс-службы Народной милиции ДНР Олег Никитин.

Он рассказал, что по имеющимся в распоряжении НМ данным, женщине стало плохо сразу после укола. Она ощутила слабость, после чего внезапно потеряла сознание. Врачи, которые оказались рядом, ничего не смогли сделать, чтобы спасти военного медика.

Никитин также отметил, что в украинских ВС вакцинация осуществляется на добровольно-принудительной основе. Для этой цели используется индийский препарат-дженерик CoviShield.

По словам представителя ДНР, руководство госпиталя назвало причиной смерти женщины сердечный приступ. В то же время сообщается, что все военнослужащие отлично знают, в чем кроется реальная причина. 90 процентов личного состава украинских ВС не хотят вакцинироваться индийским лекарством.

Вам может понравиться

Исследован принцип работы нового антибиотика

Исследователям из РФ удалось тщательно изучить принцип действия новейшего антибиотика, полученного из актинобактерий, которые выделяют черные муравьи-древоточцы. Специалисты напоминают, что в настоящее время многие штаммы бактерий приобретают устойчивость к антибиотикам,

В Швейцарии создали киберсетчатку, которая сможет вернуть зрение слепым

Группа исследователей из Швейцарии разработала киберсетчатку, с помощью которой в будущем врачи смогут возвращать зрение слепым пациентам. Специалисты отмечают, что искусственная сетчатка обладает высоким разрешением, поэтому при ее использовании изображение
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 марта – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 8 марта – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 марта – ясно, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 марта – небольшая облачность, до -6 °C | Королев: погода, 8 марта – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 8 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 8 марта – небольшая облачность, до 3 °C |