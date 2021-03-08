В ходе вакцинации в украинских ВС на Донбассе сержант медслужбы умерла практически сразу после инъекции препарата CoviShield, сообщает представитель пресс-службы Народной милиции ДНР Олег Никитин.

Он рассказал, что по имеющимся в распоряжении НМ данным, женщине стало плохо сразу после укола. Она ощутила слабость, после чего внезапно потеряла сознание. Врачи, которые оказались рядом, ничего не смогли сделать, чтобы спасти военного медика.

Никитин также отметил, что в украинских ВС вакцинация осуществляется на добровольно-принудительной основе. Для этой цели используется индийский препарат-дженерик CoviShield.

По словам представителя ДНР, руководство госпиталя назвало причиной смерти женщины сердечный приступ. В то же время сообщается, что все военнослужащие отлично знают, в чем кроется реальная причина. 90 процентов личного состава украинских ВС не хотят вакцинироваться индийским лекарством.