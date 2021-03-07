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Учёные из Германии обнаружили горячую суперземлю, которая находится совсем близко к Земле.

Как сообщается, обнаруженная планета вращается вокруг красного карлика Глизе 486, который находится в 26 световых годах от Земли. Экзопланете дали имя Глизе 486b.

Учёным удалось также вычислить размер новой планеты. Так, она всего лишь на 30% крупнее Земли, и её масса в 2,8 раза больше. Вокруг своего солнца экзопланета совершает оборот за 1,5 дня. Есть вероятность, что на планете осталась часть первоначальной атмосферы благодаря сильной гравитации.

Кроме того, указывается, что планета обращена к своей звезде всегда только одной стороной. Температура на планете составляет около 430 градусов Цельсия.

Обнаружить планету удалось благодаря методам транзитной фотометрии и спектроскопии, а также посредством изучения данных с камеры MuSCAT2.

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