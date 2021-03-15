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Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия и другие государства вряд ли готовы «возложить цветы на могилу» истребителя 5 поколения F-35, так он представляет собой «успешный коммерческий проект», уверен военный эксперт Алексей Леонков.

При этом самолет обладает множеством недостатков, которые уже признают даже сами США. Эксперт пишет, что стелс-технология, которую называют главным достоинством истребителя, продемонстрировала полную свою бесполезность, так как F-35 с легкостью обнаруживают станции, работающие в миллиметровом и дециметровом диапазонах.

Также американские эксперты, которые уже признали провал проекта, неоднократно упоминали о проблемах с сенсорной панелью управления и слишком высокой ценой одного часа полета истребителя.

Леонков отмечает, что отказываться от F-35 США все равно не станет, так как каждый самолет стоит около 100 тысяч долларов. Общая же стоимость программы после вычета затрат на эксплуатацию истребителей достигает полутора триллионов.

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