Специалисты «СберАвто» дали несколько рекомендаций российским автомобилистам по выгодной и быстрой продаже авто в текущем году. Их слова приводит издание РИА «Новости».

Согласно их словам, лучше всего продавать машину в весенние месяцы, так как в этот период времени традиционно увеличивается спрос на рынке подержанных автомобилей, так как люди начинают чаще изучать предложение и задумываться о грядущих летних путешествиях. Эксперты не советуют проводить покраску транспортного средства перед продажей, так как это вызывает недоверие со стороны клиентов.

Если же на кузове имеются царапины и сколы, то их лучше просто покрасить в родной цвет машины. Подготавливая объявление о продаже, необходимо разместить как можно больше снимков автомобиля и подробно рассказать обо всех его особенностях. Следует также описать случаи обращения в автомастерскую и указать замененные детали.