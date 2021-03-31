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Команда исследователей из РФ и ФРГ создала и испытала уникальный метод по определению способности людей к обучению языку и запоминанию слов.

Используя электроэнцефалографию, специалисты изучили, как сильно мозг реагирует на непривычные словосочетания, и когда «аномалия» для него становится «нормой». Они отметили, что реакция на фразу «я люблю кофе с молоком и сахаром» окажется менее значительной, чем на слова «я люблю кофе с молоком и солью». Схожим образом человек реагирует на несовместимые пары слов, например, «змея-небо».

В рамках первого этапа опыта добровольцам двадцать раз повторяли 5 непривычных словосочетаний. Потом к «выученным» мозгом парам слов добавляли другие необычные фразы. В итоге оказалось, что реакция мозга на «заученные» пары очень быстро снижается и становится такой же, как на привычные словосочетания. Новый метод планируется использовать на пациентах, страдающих от расстройств сознания.

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