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Представители российского Минобороны рассказали о новейшей системе ПВО, которая будет обеспечивать надежную защиту от атак с воздуха стратегических предприятий на Урале и в Поволжье. В этот автоматизированный комплекс войдут ЗРПК «Панцирь», ЗРК С-400 «Триумф» и радиолокационные станции.

По словам представителей военного ведомства, автоматизированная система создавалась на протяжении трех десятилетий. На восточном, северо-западном и западном направлении подобные АСУ ПВО уже имеются. Но для создания единого контура требовался еще один компонент, расположенный в центре. Сейчас его разработка, начатая еще 30 лет назад, подошла к завершению

При этом сообщается, что в системе использовались самые современные технологии. Она не только обнаруживает цели посредством РЛС, но еще и принимает взвешенные решения о нанесении ударов по ним. Кроме того, АСУ ПВО способна осуществлять управление флотскими силами на побережьях морей, ВКС и Сухопутными войсками для более эффективной обороны.

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