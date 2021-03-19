Команда из трех российских программистов, возглавляемая Сергеем «Кроком» Овчинниковым, смогла разработать неофициальную веб-версию мессенджера Clubhouse.

Над созданием данной версии разработчики трудились примерно 2 недели. Клиент размещен на сервисе GitHub с подробной инструкцией по его установке и использованию. Его можно запустить на Linux, Windows и macOS. В нем имеется поддержка поиска, аутентификации пользователей, подключения к разным комнатам и других важных функций. Однако пока что нельзя редактировать данные профиля и создавать собственные комнаты.

По мнению Овчинникова, зачастую слушать различные подкасты гораздо комфортнее на ПК, однако создатели Clubhouse не дали подобной возможности, поэтому он и его коллеги решили создать собственную веб-версию приложения. Официально данную программу можно использовать только на мобильных гаджетах с iOS.