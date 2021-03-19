Эксперты предупредили граждан РФ, что новое пользовательское соглашение, введенное создателями WhatsApp, повышает вероятность слежки со стороны американских спецслужб.

Они напоминают, что штаб-квартиры Facebook и WhatsApp находятся в США, и они подчиняются законам данной страны. По этой причине спецслужбы могут запросто потребовать у них ключи шифрования, никак не обосновав свою просьбу. Обладая такими огромными ресурсами, они смогут шпионить за миллионами людей из разных стран мира.

При этом американские IT-компании уже начали резервировать большие денежные суммы на выплату штрафов в случае, если их начнут обвинять в нарушении сохранности персональных данных. Новые правила пользования WhatsApp необходимо принять до 15 мая. В ином случае у пользователей могут отключить функции их аккаунтов.