Россия ответила Польше на заявление о строительстве фрегатов ПВО учениями с использованием береговых комплексов «Бастион», сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на польское издание Defence 24.

Напомним, что ранее Варшава анонсировала начало реализации проекта «Мечник», который предполагает строительство фрегатов, оснащенных радиолокационными станциями и зенитно-ракетными комплексами. Согласно официальному заявлению, эти боевые корабли создаются для защиты от российских ракет, базирующихся в Калининграде.

В ответ на это Россия провела учебные мероприятия в непосредственной близости от границ Польши. В них участвовала группировка кораблей Балтийского флота, которая имитировала флот противника и предпринимала попытку прорвать границу РФ. По нарушителям был нанесен удал с применением БРК «Бастион», который выпустил противокорабельные ракеты «Оникс».

Этими учениями Россия намекнула, что боеприпасы берегового комплекса способны уничтожать любые цели в польских внутренних водах. Кроме того, при необходимости они могут долететь даже до Дании, поэтому в Балтийском море Москва находится вне конкуренции.