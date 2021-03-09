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Представители Роскачества сообщили об обнаружении бактерий кишечной палочки в блинах, находившихся в замороженном состоянии. Речь идет о продукции 3-х изготовителей.

В рамках проведенного анализа специалисты отобрали блины с мясом двадцати брендов, реализуемых в торговых сетях РФ. В результате кишечные палочки были найдены в продукции от компаний «Морозко», «От Ильиной» и «ВкусВилл». В них также зафиксировали превышающее норму число анаэробных микроорганизмов.

При этом блины бренда «Сибирская коллекция» не только соответствовала всем стандартам ведомства, но даже превосходила их. В рамках соответствующего исследования были оценены около полутысячи показателей блинов, из которых 22 являлись обязательными параметрами безопасности.

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