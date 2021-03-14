Росатом займется выпуском тяговых аккумуляторных батарей для электрокаров, после того как ее дочерняя компания ООО «РЭНЕРА» приобрела предприятие Enertech International из Южной Кореи.

В соответствующем соглашении было указано, что на территории РФ будет налажен выпуск систем накопления электроэнергии и литий-ионных аккумуляторов. Первую очередь планируется запустить в 2025 году, а еще через пять лет мощность завода должна составить как минимум 2 ГВт*ч. Его продукция будет применяться в автобусах, спецтехнике и грузовиках, оснащенных электромоторами.

Новое предприятие является частью стратегии Росатома, направленной на развитие неядерных направлений бизнеса. Приобретение 49 процентов акций южнокорейской компании должно привести к развитию российских разработок в сфере литий-ионных батарей и открыть доступ к зарубежным рынкам.