Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, после дня рождения своей супруги Насти Ивлеевой оказался под капельницей.

На своей странице в Instagram рэпер опубликовал фотографию, сделанную после празднования. В кадре он запечатлел несколько капельниц в своём доме, и подписал фото «After party». Таким образом исполнитель, по всей видимости, хотел продемонстрировать, что борется с похмельем.

Поклонники 26-летнего рэпера испугались за его здоровье, а также заявили, что не стоило столько пить, если после этого наступают такие последствия.

Настя Ивлеева, как отмечается, 8 марта отметила своё 30-летие. На вечеринку было приглашено множество российских звёзд, в том числе Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Даня Милохин, и другие представители шоу-бизнеса. Как сообщается, юбилей Ивлеевой отметили даже более масштабно, чем 35-летие Ольги Бузовой.