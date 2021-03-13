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В базе данных TENAA появились фотографии и технические характеристики смартфона Realme GT Neo, который в скором времени должен появиться в продаже. По представленным производителем изображениям видно, что дисплей устройства загнут по краям. Кроме того, в левом верхнем углу на тыльной панели располагается камера с тремя модулями.

Ранее сообщалось, что Realme GT Neo оснастят 6,55-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400 x 1080 px, дактилоскопическим модулем, встроенным непосредственно в дисплей, а также боковым вырезом в верхней части матрицы.

Устройство будет поддерживать быструю зарядку с адаптером на 65 Вт, а также оснащаться двойным аккумулятором емкостью 2200 mAh.Аппарат выйдет на рынок с предустановленной операционной системой Android 11.

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