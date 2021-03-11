Группа специалистов из Британии создала приложение под названием DeepCough3D, способное определять наличие или отсутствие коронавируса у пациента по звуку его кашля.

Новая программа базируется на технологиях машинного обучения. Во время ее разработки исследователи проанализировали свыше 8 000 аудиофайлов, на которых записан кашель больных, лежавших в медучреждениях Мексики и Испании, а затем «скормили» их своему ИИ. В результате точность его работы составила около 98 процентов.

Приложение может быстро отыскивать различия в кашле, которые присутствуют у пациентов с COVID-19 и не различаются человеческим ухом. Авторы программы утверждают, что она может даже выявить серьезность болезни. Данная информация может помочь врачам в подборе более эффективных методов лечения зараженных.