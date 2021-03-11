читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа специалистов из Британии создала приложение под названием DeepCough3D, способное определять наличие или отсутствие коронавируса у пациента по звуку его кашля.

Новая программа базируется на технологиях машинного обучения. Во время ее разработки исследователи проанализировали свыше 8 000 аудиофайлов, на которых записан кашель больных, лежавших в медучреждениях Мексики и Испании, а затем «скормили» их своему ИИ. В результате точность его работы составила около 98 процентов.

Приложение может быстро отыскивать различия в кашле, которые присутствуют у пациентов с COVID-19 и не различаются человеческим ухом. Авторы программы утверждают, что она может даже выявить серьезность болезни. Данная информация может помочь врачам в подборе более эффективных методов лечения зараженных.

Вам может понравиться

В Китае нашли останки динозавра, сидящего на кладке яиц

На юге Китая была обнаружена уникальная окаменелость динозавра возрастом около 70 миллионов лет. Как отмечается, речь идёт о динозавре овирапторозавр. Найденное ископаемое является неполным скелетом большого динозавра. Предположительно, данная особь
  • Анна
  • 10.03.2021
  • читать 1 минуту

Новое исследование показало неумение людей мечтать ради удовольствия

Американские психологи определили, что людей сбивает с толку просьба помечтать. Они не знают о чем им думать, и не могут получить от этого удовольствие. Исследователи решили провести небольшой опыт с

Иммунолог рассказал, когда нужно делать тест на антитела к коронавирусу

Тест на антитела нужно сдавать перед вакцинацией, а сразу после этой процедуры в нем нет никакого практического смысла, уверен российский иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, инъекция профилактического препарата или
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – небольшая облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – ясно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – ясно, до -1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 11 марта – ясно, до -11 °C | Армавир: погода, 11 марта – небольшой снег, до -2 °C |