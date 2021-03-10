читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обеспокоенность США «российской агрессией в космосе» — это всего лишь уловка, позволяющая Соединенным Штатам выводить на орбиту оружие для космической войны, уверен ракетостроитель Дмитрий Конаныхин. Он заявляет, что утверждение американского генерала Джона Реймонда о российских спутниках, «вооруженных до зубов» — это чистой воды фейк.

Конаныхин напомнил, что генерал сравнил российские спутники с матрешкой. Речь, по его словам шла об инциденте, в котором аппарат «Космос-2542» на небезопасное расстояние подошел к американскому USA-245, из-за чего тому пришлось выполнить несколько маневров.

Эксперт заметил, что российские спутники никакой угрозы для американской космической техники не представляют. А вот Соединенные Штаты регулярно разрабатывают и противоспутниковое оружие, и аппараты «размером с троллейбус по цене авианосца», которые несут смертоносное оружие.

Вам может понравиться

Кумысную поляну и горпарк в Саратове разрешили посещать бесплатно

В Саратовской области не станут брать плату за посещение городского парка культуры и отдыха регионального центра и природной зоны «Кумысная поляна». Ранее в Минэкологии региона отметили, что следует сделать особо

Atlantico: Европа использует в своих представлениях о российской армии устаревшие стереотипы

Мнение Европы о военном арсенале России по-прежнему строится на устаревших стереотипах, хотя она в последнее десятилетие стремительно развивает оборонную сферу. И вместо ржавых танков и покрытых толстым слоем ракет в

Российские военные продемонстрировали РЛС “Монолит” изнутри

Российская РЛС «Монолит» получила широкую известность в 2014 году, когда во время «Крымской весны» полностью в автоматическом режиме вычислила приближающийся к Крыму американский эсминец «Дональд Кук». Тогда боевой корабль был
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 марта – ясно, до -20 °C | город Мытищи: погода, 10 марта – ясно, до -22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 марта – пасмурно, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 марта – снег, до -0 °C | Королев: погода, 10 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Подольск: погода, 10 марта – ясно, до -23 °C | Армавир: погода, 10 марта – небольшой снег, до -2 °C |