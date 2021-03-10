Обеспокоенность США «российской агрессией в космосе» — это всего лишь уловка, позволяющая Соединенным Штатам выводить на орбиту оружие для космической войны, уверен ракетостроитель Дмитрий Конаныхин. Он заявляет, что утверждение американского генерала Джона Реймонда о российских спутниках, «вооруженных до зубов» — это чистой воды фейк.

Конаныхин напомнил, что генерал сравнил российские спутники с матрешкой. Речь, по его словам шла об инциденте, в котором аппарат «Космос-2542» на небезопасное расстояние подошел к американскому USA-245, из-за чего тому пришлось выполнить несколько маневров.

Эксперт заметил, что российские спутники никакой угрозы для американской космической техники не представляют. А вот Соединенные Штаты регулярно разрабатывают и противоспутниковое оружие, и аппараты «размером с троллейбус по цене авианосца», которые несут смертоносное оружие.