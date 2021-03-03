В издании «Коммерсантъ» сообщают, что из-за острой нехватки микросхем в мире производство автомобилей в РФ находится под угрозой частичной остановки.

На данный момент времени российские предприятия не уменьшают выпуск машин, покрывая недостаток деталей из запасов на складах. Однако скоро они закончатся, и тогда заводам придется снижать производство. Отмечается, что дефицит затронул микросхемы, используемые при создании систем мультимедиа, комплексов ЭРА-ГЛОНАСС и других электронных элементов авто.

Участники рынка указывают на то, что нехватка комплектующих произошла из-за того, что прошлой весной на фоне эпидемии COVID-19 многие автопроизводители снизили заказы на микросхемы, а когда они восстановили объемы выпуска, отрасль оказалась не готова к этому. По прогнозам экспертов, данный дефицит сохранится как минимум 6-7 месяцев.