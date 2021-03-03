читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании «Коммерсантъ» сообщают, что из-за острой нехватки микросхем в мире производство автомобилей в РФ находится под угрозой частичной остановки.

На данный момент времени российские предприятия не уменьшают выпуск машин, покрывая недостаток деталей из запасов на складах. Однако скоро они закончатся, и тогда заводам придется снижать производство. Отмечается, что дефицит затронул микросхемы, используемые при создании систем мультимедиа, комплексов ЭРА-ГЛОНАСС и других электронных элементов авто.

Участники рынка указывают на то, что нехватка комплектующих произошла из-за того, что прошлой весной на фоне эпидемии COVID-19 многие автопроизводители снизили заказы на микросхемы, а когда они восстановили объемы выпуска, отрасль оказалась не готова к этому. По прогнозам экспертов, данный дефицит сохранится как минимум 6-7 месяцев.

Вам может понравиться

Volvo перейдет на выпуск электромобилей к 2030 году

Автопроизводитель Volvo из Швеции собирается уже к 2030 году полностью перейти на производство одних только электрокаров. В опубликованном сообщении отмечается, что переход к выпуску электромобилей представляет собой часть масштабного плана

На дорогах Челябинска из-за снегопада снова образовались 9-балльные пробки

Ночной снегопад привел к 9-балльным заторам на основных дорогах Челябинска, которые соединяют центр города со спальными районами. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», тяжелее всего добраться в центральные районы из северо-западной

В России продают экспортный кабриолет Lada из Канады за 1,3 млн рублей

На сайте Авито появился любопытный экземпляр автомобиля-кабриолета «Лада» канадского производства. Продавец оценил авто в 1 300 000 рублей. Сообщается, что машина восстановлена до первоначального вида и обладает заводскими техническими характеристикам.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 марта – переменная облачность, до 0 °C | город Мытищи: погода, 3 марта – переменная облачность, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 марта – снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 марта – пасмурно, до -9 °C | Королев: погода, 3 марта – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 3 марта – переменная облачность, до -0 °C | Армавир: погода, 3 марта – снег, до 2 °C |