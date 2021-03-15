Франция 12 марта провела первые в своей истории военно-космические учения AsterX в Тулузе. На них лично присутствовал президент страны Эммануэль Макрон.

Организовало учения созданное буквально несколько месяцев назад Космическое командование. По легенде, французским военнослужащим, представляющим Военно-космические силы, требовалось обеспечить защиту своего искусственного спутника от нападения со стороны вероятного противника.

Вполне вероятно, что Франция на этих учениях имитировала вполне реальную ситуацию Все дело в том, что еще в 2017 году Париж заявлял об атаке на франко-итальянский спутник «Атена-Фидус». По уверению французской стороны, российский космический аппарат «Луч-Олимп» подобрался к нему на весьма опасное расстояние и предпринимал попытки разведывательной деятельности. «Роскосмос» тогда опроверг подобные инсинуации и заявил, что спутники РФ применяются исключительно для исследовательских операций на орбите.