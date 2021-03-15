читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Франция 12 марта провела первые в своей истории военно-космические учения AsterX в Тулузе. На них лично присутствовал президент страны Эммануэль Макрон.

Организовало учения созданное буквально несколько месяцев назад Космическое командование. По легенде, французским военнослужащим, представляющим Военно-космические силы, требовалось обеспечить защиту своего искусственного спутника от нападения со стороны вероятного противника.

Вполне вероятно, что Франция на этих учениях имитировала вполне реальную ситуацию Все дело в том, что еще в 2017 году Париж заявлял об атаке на франко-итальянский спутник «Атена-Фидус». По уверению французской стороны, российский космический аппарат «Луч-Олимп» подобрался к нему на весьма опасное расстояние и предпринимал попытки разведывательной деятельности. «Роскосмос» тогда опроверг подобные инсинуации и заявил, что спутники РФ применяются исключительно для исследовательских операций на орбите.

Вам может понравиться

Общепит в России начал экономить на салфетках из-за роста цен на продукты

В издании РБК сообщают, что заведения общепита в РФ начали экономить даже на салфетках, пытаясь бороться с резким увеличением цен на продукты питания. Представители ресторанных сетей указывают на то, что

Запад планирует эвакуировать Зеленского в случае провала ВСУ на Донбассе

Телеграм-канал «Подслушано в СБУ» опубликовал информацию о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому Запад якобы готовит эвакуацию, если план по захвату самопровозглашенных республик Донбасса провалится. В этой ситуации сам украинский

Баранец: Украина отвлекает внимание России на Крым, чтобы нанести удар по Донбассу

Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал появившееся вчера сообщение о переброске украинскими ВСУ техники к границам Крымского полуострова. Он считает, что таким образом Украина пытается отвлечь внимание России. Аналитик полностью уверен,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 марта – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 марта – небольшой снег, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 марта – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 марта – ясно, до 5 °C | Королев: погода, 15 марта – пасмурно, до -0 °C | Подольск: погода, 15 марта – небольшой снег, до 2 °C | Армавир: погода, 15 марта – ясно, до -1 °C |